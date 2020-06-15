Рада на этой неделе рассмотрит закон о референдуме и доработанную программу Кабмина

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум и доработанную программу Кабинета министров.

Об этом на согласительном совете заявил спикер Дмитрий Разумков, передает корреспондент LB.ua.

"На этой неделе будет рассматриваться закон о народовластии через всеукраинский референдум, регистрационный номер 3612. Он инициирован президентом Украины и определён как безотлагательный. Думаю, что мы во вторник примем решение о рассмотрении его в сокращённые сроки. А в четверг, если все будет хорошо, то будем рассматривать в первом чтении по сути", - заявил он.

Разумков также анонсировал рассмотрение парламентом доработанной программы действий правительства, которая уже поступила в Верховную Раду. "Думаю, у нас будет возможность рассмотреть её и принять соответствующее решение", - сказал Разумков.

В свою очередь глава профильного банковского комитета Даниил Гетманцев сообщил журналистам перед согласительным советом о том, что в четверг депутаты заслушают отчет о работе главы НБУ Якова Смолия. Он не исключил, что по итогам отчета в парламенте будет создана временная следственная комиссия о работе НБУ за последние годы.

В то же время, вице-спикер Руслан Стефанчук напомнил, что ключевой на этой неделе законопроект о народовластии через всеукраинский референдум готовился почти год.