ВАКС арестовал первого замглавы налоговой Киева с залогом 84 млн гривен

Он клчювевой фигурант производства о взятке за закрытие дела Злочевского.

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу первого заместителя главы Государственной налоговой службы Киеве Николая Ильяшенко. Он один из двух подозреваемых по делу о рекордной взятки руководству САП и НАБУ.

"Следственный судья постановила: ходатайство прокуратуры удовлетворить частично, применить к подозреваемому Ильяшенко Николаю Викторовичу меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня фактического содержания, то есть до 10 августа 2020 года. Определить подозреваемому залог 40 тысяч размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 84,08 млн гривен", - зачитала решение судья Вера Михайленко.

Напомним, что 12 июня НАБУ и САП задержали "на горячем" двух человек, которые пытались передать 5 млн долларов руководителям антикоррупционных органов за закрытие уголовного дела против экс-министра Николая Злочевского. Это должно было стать подарком ко дню рождения Злочевского.

Дело касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного Реал Банку (контролировался "семьей" Януковича) и их легализации. В этом деле сообщили о подозрении ряду лиц, в том числе бывшему министру.

Уголовное производство о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов зарегистрировали 3 июня. С момента, когда следствию стало известно о преступном замысле, до задержаний прошло 9 дней.

Задержаны первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве (он был посредником, за услуги якобы должен был получить 1 млн долларов); один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским; и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины.

14 июня избрали меру пресечения первому задержанному - бывшему директору по правовым вопросам Burisma Андрею Кичу.