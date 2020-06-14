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Тищенко возглавил ячейку "Слуги народа" в Киеве

В партии также определились с руководителями ячеек в Кривом Роге и 19 областях.

Тищенко возглавил ячейку "Слуги народа" в Киеве
Николай Тищенко
Фото: facebook/Слуга Народу

Киевскую ячейку партии "Слуга народа" возглавил заместитель главы фракции Николай Тищенко. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Решение о назначении приняли члены партийной организации во время конференции. Кандидатуру Тищенко также утвердил Высший совет партии.

Кроме того, в партии определились с руководителями ячеек в Кривом Роге и 19 областях.

Николай Тищенко в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва по 219-му округу (Святошинский район Киева).

Напомним, недавно вокруг нардепа разгорелся скандал.

Расследователи Bihus.Info. сообщили, что во время карантина киевский ресторан "Велюр", связанный с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, продолжает работать и принимать "известных в политических кругах людей". Нардеп заявил, что ресторан "Велюр" готов заплатить штраф в случае действительного нарушения закона.

Ранее сообщалось, что ячейку "Слуги народа" в Киевской области возглавил Александр Дубинский.

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