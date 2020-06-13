Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, какими усилиями Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.

"Самый важный вопрос - как мы получили этот статус? Когда мы начинали этот процесс, мало кто верил в его успех. Мне даже сочувствовали, когда в прошлом году в указе президента Владимира Зеленского мне как вице-премьеру по евроатлантической интеграции была поставлена задача получить этот статус. Проблема была в том, что решение НАТО нужно было принимать консенсусом, а консенсуса не было и близко. От слова вообще", - написал Кулеба на своей странице в фейсбук.

По его словам, Украина отвечала критериям членства в этой программе, но стратегические "политические соображения регионального характера" целого ряда членов НАТО удерживали их от предоставления стране заслуженного статуса.

"Месяцы кропотливой работы дипломатов, военных, депутатов, разведчиков, маневры, комбинации, тактические договоренности, держание одних членов за руку, подталкивание других членов вперед и результат есть. Открою тайну: решение принималось по процедуре умолчания, которая истекала в пятницу в 16.30 по Киеву. И до последней минуты существовал риск, что процедура будет нарушена. Но решение есть", - рассказал глава украинского МИД.

Министр считает, что главным достижением стало то, что Украина вместе с друзьями показала, что способна превращать «Нет» на «Да» и обеспечивать в НАТО консенсус по самым сложным вопросам.

"Делать невозможное возможным - драйвовый лозунг наших взаимоотношений с НАТО и ЕС", - резюмировал Кулеба и поблагодарил всех, кто сделал этот результат возможным.

Напомним, 12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Заявка была подана в январе 2020 года. Специально разработанные Альянсом возможности для поддержки включают расширенный доступ к программам и упражнениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией.