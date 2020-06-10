Кулеба отрицает создание "венгерского района" на Закарпатье

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отрицает планы создать "венгерский район" на Закарпатье.

Об этом он сообщил в фейсбуке, комментируя публикации в СМИ с предположением, что Украина создает крупный приграничный Береговский район под влиянием Венгрии.

"Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продолжить свое существование. Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в рамках реформы. Решение о присоединении этого района принималось не МИДом, но мы поддерживаем административно-территориальную реформу", - заявил он.

Министр заверил, что никаких обязательств перед Венгрией по созданию "национального" района во время недавнего визита в Будапешт он не брал.

Он сказал, что МИД работает над улучшением отношений с Венгрией и ищет возможные компромиссы, но не предает интересы Украины и не пересекает "красные линии".

"Кстати, на одной из них мы твердо стоим, и я об этом неоднократно говорил публично: мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании", - сообщил Кулеба.

Министр подчеркнул, что официальная позиция МИД заключается в том, что ни одного иностранное государство не может диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области.

Напомним, что на прошлой неделе Министерство громад и территорий обнародовало проекты будущих районов Украины в рамках административно-территориальной реформы. В Закарпатской области планируют оставить пять районов, в том числе Береговский с населением 200 тысяч человек.

Раньше предполагалось, что в области останется четыре района, причем Береговский и Виноградовский собирались присоединить к разным территориальным единицам.