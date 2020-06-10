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Кабинет министров назначил Алексея Башкирова главой Сервисной службы градостроительства Украины

Госсервисстрой создан в рамках ликвидации ГАСИ.

Кабинет министров назначил Алексея Башкирова главой Сервисной службы градостроительства Украины
Денис Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Бывший начальник отдела по работе с разрешительными документами Департамента архитектурно-строительной инспекции в Киевской области Алексей Башкиров назначен главой Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

Такое решение было принято Кабинетом министров, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства.

Башкиров подал декларацию о доходах после увольнения с должности начальника отдела по работе с разрешительными документами ДАСИ в Киевской области 11 мая 2020. Уже через два дня он подал исправленную декларацию кандидата на должность главы Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

Согласно с ней, Башкиров владеет 25% квартиры в Киеве площадью 87,6 кв. метров. Также он задекларировал аренду гаража в столице. Его супруга, Яна Башкирова, имеет в собственности квартиру в Киеве 55,5 м. кв. 

Помимо этого, он внес в декларацию объект незавершенного строительства - квартиру в столице 67, 68 кв.метров. Его жена также имеет право собственности третьего лица на нежилое помещение в Киеве 4,91 кв. метров. У семьи Башкирова задекларирован один автомобиль - Mitsubishi Lancer 2.0 2007 года.

Юрий Башкиров задекларировал 250 000 грн наличных и 5229 гривен средств на счетах в банке, Яна Башкирова - 52 000 евро, 200 000 гривен и $2700 наличными. 

Напомним, что в марте 2020 в Украине вступили в силу постановления Кабмина №218 о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и №219 об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. 

Согласно с постановлениями, ГАСИ ликвидирована и создан центральный орган исполнительной власти - Государственная сервисная служба градостроительства Украины (Госсервисстрой).

Основными задачами новой структуры являются предоставление (получение, регистрация), отказ в выдаче или аннулирование (отмена) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие в эксплуатацию достроенных объектов.

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