Уполномоченный президента по земле Лещенко назначен главой Госгеокадастра

Предыдущий руководитель был уволен в мае.

Кабинет министров назначил уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко главой Госудаственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Фермер и депутат Жашковского районного совета Роман Лещенко в октябре 2019 года был назначен Владимиром Зеленским на внештатную должность уполномоченного по земельным вопросам.

Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в университете имени Тараса Шевченко.

По данным аналитической системы YouControl, Роман Лещенко занимается фермерством в селе Нагорная Жашковского района. Ему принадлежат ООО "Прогресс" и ООО "Иллюмин".

Согласно с отчетом партии "Слуга народа", Роман Лещенко пожертвовал политсиле 1,6 млн в начале 2019 года.

Напомним, что предыдущий глава Госгеокадастра Денис Башлик был уволен Кабмином в мае 2020. Госгеокадастром временно управляла его первая заместительница Юлия Мороз.