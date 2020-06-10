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Уполномоченный президента по земле Лещенко назначен главой Госгеокадастра

Предыдущий руководитель был уволен в мае. 

Уполномоченный президента по земле Лещенко назначен главой Госгеокадастра
Роман Лещенко
Фото: latifundist.com

Кабинет министров назначил уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко главой Госудаственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Фермер и депутат Жашковского районного совета Роман Лещенко в октябре 2019 года был назначен Владимиром Зеленским на внештатную должность уполномоченного по земельным вопросам. 

Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в университете имени Тараса Шевченко.

По данным аналитической системы YouControl, Роман Лещенко занимается фермерством в селе Нагорная Жашковского района. Ему принадлежат ООО "Прогресс" и ООО "Иллюмин".

Согласно с отчетом партии "Слуга народа", Роман Лещенко пожертвовал политсиле 1,6 млн в начале 2019 года. 

Напомним, что предыдущий глава Госгеокадастра Денис Башлик был уволен Кабмином в мае 2020. Госгеокадастром временно управляла его первая заместительница Юлия Мороз. 

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