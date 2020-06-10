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Зеленский прибыл в Черниговскую область с проверкой, как идет "Большая стройка"

Он также ознакомится с работой врачей во время эпидемии коронавируса.

Зеленский прибыл в Черниговскую область с проверкой, как идет "Большая стройка"
Фото: скриншот видео

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский проверит реализации национальной программы "Большая стройка".

Он также ознакомится с работой врачей во время эпидемии коронавируса. В частности, президент уже посетил Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Чернигове.

Также Зеленский встретится с предпринимателями аграрного сектора и пообщается с коллективом одного из черниговских университетов.

Напомним, 4 июня президент посетил Хмельницкую область.

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