Он также ознакомится с работой врачей во время эпидемии коронавируса.

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский проверит реализации национальной программы "Большая стройка".

Он также ознакомится с работой врачей во время эпидемии коронавируса. В частности, президент уже посетил Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Чернигове.

Также Зеленский встретится с предпринимателями аграрного сектора и пообщается с коллективом одного из черниговских университетов.

Напомним, 4 июня президент посетил Хмельницкую область.