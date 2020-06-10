Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Черниговскую область.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Отмечается, что Зеленский проверит реализации национальной программы "Большая стройка".
Он также ознакомится с работой врачей во время эпидемии коронавируса. В частности, президент уже посетил Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Чернигове.
Также Зеленский встретится с предпринимателями аграрного сектора и пообщается с коллективом одного из черниговских университетов.
Напомним, 4 июня президент посетил Хмельницкую область.