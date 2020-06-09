Президент Владимир Зеленский встретился с членами Кабинета министров, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов.

Глава государства сообщил, что правительство готово до конца этой недели представить обновленный вариант программы действий.

Фото: president.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Зеленский напомнил, что Верховная Рада не поддержала первую редакцию программы деятельности правительства.

"Парламентские комитеты выразили многочисленные замечания и предложения. Много критики поступило от депутатов. Как сообщил премьер-министр, правительство внимательно проработал все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную программу действий правительства 2.0", - заявил Зеленский.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня. По его словам, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач по политическим программ Зеленского и партии "Слуга народа", а также указов главы государства и замечаний от комитетов.

Напомним, Рада отправила программу деятельности Кабинета Министров на доработку.