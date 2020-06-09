Зеленский ушел от ответа на вопрос об отношении к Бандере

Президент Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос об отношении к личности Степана Бандеры, которое ему поставили во время интервью журналисты "Украинской правды".

"Слушайте, у меня не может быть отношения к таким людям, к таким событиям в такие времена, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили. Не может быть просто личного отношения", - сказал Зеленский.

По его словам, "все люди, которые защищали независимость Украины, являются ее сынами, являются ее действительно героями", но "у нас от героя до врага - один шаг".

Зеленский также добавил, что не стоит провоцировать украинское общество и отвечать на вопросы, на которые должно ответить время.

Напомним, что третий президент Виктор Ющенко в последний год своей каденции подписал указ о присвоении Бандере звания Героя Украины. Через несколько месяцев при Викторе Януковиче донецкий окружной административный суд признал этот указ незаконным и отменил.

Степан Бандера родился в 1909 году в селе Старый Угринов (сейчас - Калушский район Ивано-Франковской области) в семье местного священника. В 1940 года он возглавил Организацию украинских националистов.