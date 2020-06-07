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В "Слуге народа" подтвердили избиение нардепа возле Житомира

Драка произошла вечером 5 июня.

В "Слуге народа" подтвердили избиение нардепа возле Житомира
Юрий Заславский
Фото: Рада ТВ

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила факт избиения своего коллеги Юрия Заславского на автозаправке в одном из сел Житомирской области.

Об этом сообщает hromadske.

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - сказала Кравчук.

По ее словам, Заславский написал заявление в полицию, однако не знаком с оппонентом. Во фракции допускают, что это был бытовой конфликт.

В полиции отметили, что открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства.

Ранее СМИ сообщали, что поздно вечером 5 июня на автозаправке ОККО возле села Заречаны (пригород Житомира) произошла драка между двумя мужчинами, во время которой один из ее участников потерял сознание и упал на землю.

Пострадавшим якобы оказался народный депутат от политической партии "Слуги народа" Юрий Заславский. Мужчина получил ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

Заславский - предприниматель из Хмельницкой области. Он непубличный депутат, редко появляется перед камерами, а в зале Верховной Рады выступал всего один раз в октябре 2019 года.

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