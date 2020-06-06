Президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет претензий к министру здравоохранения Максиму Степанову. Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами в субботу в Залесье, передает корреспондент LB.ua.

"Пока нет (замечаний, - ред.), потому что сейчас все, как на пожаре, борются. Я даже не знаю его кадровой политики", - сказал Зеленский.

На вопрос о том, что он думает о коррупционных скандалах с закупкой костюмов, президент ответил: "Степанов не мог это сделать".

"Каждый день долгое время мы ссоримся со Степановым, нормально, конструктивно из-за того, что Минздрав настолько бюрократически сложный и неповоротливый, что он не может ничего быстрого закупить. Так было много лет. Поэтому все закупали мы в Офисе. У нас был этот фонд. После этого мы сказали: "В Офисе закончились бизнес-деньги. Мы все контракты, все рычаги передаем вам". На сегодня есть точный план, что они будут покупать. Поэтому, что он там купил, честно говоря, я не знаю", - высказался глава государства.

Президент также сообщил, что в ближайшие время министерства должны представить ему презентации о своей деятельности.

"Мы договорились, что этот Кабмин выдержит в этом состоянии, в котором он есть, пока мы не увидим презентации каждого министерства. Где-то через две недели они должны представить все свои шаги", - заявил он.

Напомним, 2 июня президенту пожаловалась на Степанова народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина.

По ее словам, министр не хочет открыто проводить конкурс на главу Национальной службы здоровья, в частности, проводит собеседования с кандидатами в закрытом режиме.

После чего Степанов обвинил Стефанишину в срыве собеседований, поскольку народный депутат хотела вести прямую трансляцию.

Напомним, в январе 2020 года был проведен конкурс на должность главы НСЗУ, финалистами которого стали врио НСЗУ Оксана Мовчан, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, глава одного из департаментов НСЗУ Андрей Виленский. После собеседования с Комиссией по вопросам высшего корпуса госслужбы они должны были пройти собеседование с министром здравоохранения. 20 мая Степанов заявил, что отклонил все кандидатуры.

22 мая Кабмин объявил новый конкурс, срок подачи документов продолжался до 27 мая. 2 июня Степанов заявил, что проведет в течение дня собеседования с кандидатами, которых отобрала кадровая служба.