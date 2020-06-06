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Минздрав создал подразделение, занимающиеся трансплантацией и лечением украинцев за границей

Степанов хочет уменьшить количество украинских пациентов, которые лечатся в других странах.

Минздрав создал подразделение, занимающиеся трансплантацией и лечением украинцев за границей
Фото: Lb.ua

Министерство здравоохранения Украины создало подразделение, которое будет заниматься вопросами трансплантации и лечения украинских больных за границей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу.

"Я хочу, чтобы количество украинских пациентов, которые лечатся за границей, постоянно уменьшалось, чтобы они лечились в Украине, чтобы развилась трансплантация в Украине. Для этого у нас есть все. Главное — у нас есть специалисты, способные делать трансплантацию. Надо только построить определенную систему, которая бы позволила это делать в Украине. Сейчас мы этим занимаемся", - заявил Степанов.

Напомним, в апреле в Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора. А в декабре прошлого года  впервые за 15 лет провели пересадку сердца.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в госбюджете предусмотрено 1,09 млрд гривен на лечение украинцев за границей.

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