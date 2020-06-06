В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек

В Украине третий день подряд суточный прирост случаев коронавируса составляет более 500. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 550 людей, таким образом число инфицированных возросло до 26 514. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

За сутки умерли 15 пациентов (всего - 777), выздоровели - 440 (всего - 11 812).

По данным СНБО, 5 июня больше всего случаев коронавируса подтвердили в Киеве (83), Черновицкой (66) и Львовской (65) областях.

В Херсонской и Николаевской областях COVID-19 за последние сутки не обнаружили.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 1166

Волынская область - 1037

Днепропетровская область - 965

Донецкая область - 203

Житомирская область - 870

Закарпатская область - 1301

Запорожская область - 488

Ивано-Франковская область - 1533

Кировоградская область - 546

г. Киев - 3375

Киевская область - 1748

Львовская область - 2053

Луганская область - 52

Николаевская область - 307

Одесская область - 986

Полтавская область - 273

Ровенская область - 2014

Сумская область - 192

Тернопольская область - 1255

Харьковская область - 1222

Херсонская область - 179

Хмельницкая область - 509

Черновицкая область - 3585

Черкасская область - 448

Черниговская область - 257.

Напомним, 5 июня сообщалось о 553 заболевших коронавирусом, 4 июня - о 588, что стало антирекордом. Такое количество новых случаев фиксировали еще 23 апреля.