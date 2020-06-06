В Украине за сутки подтвердили 553 новых случая заболевания коронавирусом
В Украине за сутки подтвердили 553 новых случая заболевания коронавирусом
В Киеве нашли коронавирус у директора школы
В Киеве нашли коронавирус у директора школы
Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня
Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня
Кличко анонсировал ограничения на вход в метро
Кличко анонсировал ограничения на вход в метро
Умер российский актер Михаил Кокшенов
Умер российский актер Михаил Кокшенов
Михайло Федоров: «Дуже багато людей приходять домовлятися і пропонують відсотки»
Михайло Федоров: «Дуже багато людей приходять домовлятися і пропонують відсотки»
Аваков выступил перед Радой на фоне митинга за его отставку
Аваков выступил перед Радой на фоне митинга за его отставку
Киев отложил открытие ресторанов и бассейнов
Киев отложил открытие ресторанов и бассейнов
Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек

Количество инфицированных превысило 26 тысяч.

В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Украине третий день подряд суточный прирост случаев коронавируса составляет более 500. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 550 людей, таким образом число инфицированных возросло до 26 514. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

За сутки умерли 15 пациентов (всего - 777), выздоровели - 440 (всего - 11 812).

По данным СНБО, 5 июня больше всего случаев коронавируса подтвердили в Киеве (83), Черновицкой (66) и Львовской (65) областях.

В Херсонской и Николаевской областях COVID-19 за последние сутки не обнаружили.

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 1166
  • Волынская область - 1037
  • Днепропетровская область - 965
  • Донецкая область - 203
  • Житомирская область - 870
  • Закарпатская область - 1301
  • Запорожская область - 488
  • Ивано-Франковская область - 1533
  • Кировоградская область - 546
  • г. Киев - 3375
  • Киевская область - 1748
  • Львовская область - 2053
  • Луганская область - 52
  • Николаевская область - 307
  • Одесская область - 986
  • Полтавская область - 273
  • Ровенская область - 2014
  • Сумская область - 192
  • Тернопольская область - 1255
  • Харьковская область - 1222
  • Херсонская область - 179
  • Хмельницкая область - 509
  • Черновицкая область - 3585
  • Черкасская область - 448
  • Черниговская область - 257.

Напомним, 5 июня сообщалось о 553 заболевших коронавирусом, 4 июня - о 588, что стало антирекордом. Такое количество новых случаев фиксировали еще 23 апреля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также