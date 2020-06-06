В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек

В Украине третий день подряд суточный прирост случаев коронавируса составляет более 500. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 550 людей, таким образом число инфицированных возросло до 26 514. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
За сутки умерли 15 пациентов (всего - 777), выздоровели - 440 (всего - 11 812).
По данным СНБО, 5 июня больше всего случаев коронавируса подтвердили в Киеве (83), Черновицкой (66) и Львовской (65) областях.
В Херсонской и Николаевской областях COVID-19 за последние сутки не обнаружили.
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 1166
- Волынская область - 1037
- Днепропетровская область - 965
- Донецкая область - 203
- Житомирская область - 870
- Закарпатская область - 1301
- Запорожская область - 488
- Ивано-Франковская область - 1533
- Кировоградская область - 546
- г. Киев - 3375
- Киевская область - 1748
- Львовская область - 2053
- Луганская область - 52
- Николаевская область - 307
- Одесская область - 986
- Полтавская область - 273
- Ровенская область - 2014
- Сумская область - 192
- Тернопольская область - 1255
- Харьковская область - 1222
- Херсонская область - 179
- Хмельницкая область - 509
- Черновицкая область - 3585
- Черкасская область - 448
- Черниговская область - 257.
Напомним, 5 июня сообщалось о 553 заболевших коронавирусом, 4 июня - о 588, что стало антирекордом. Такое количество новых случаев фиксировали еще 23 апреля.