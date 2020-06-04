В Украине за сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)

В Украине за 3 июня подтвердили самое большое за все время эпидемии суточное количество заболевших коронавирусом - 588 новых случаев. Об этом говорится в данных Системы мониторинга распространения коронавируса от Аппарата СНБО Украины.

Общее количество заболевших составило 25 411, из них умерли 747 человек (12 за сутки), а выздоровели - 11 040 (602 за сутки).

Предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости в Украине был 23 апреля - 587.

При этом в трех областях - Николаевской, Полтавской и Херсонской - за 3 июня не обнаружили ни одного нового заболевшего.

"Когда мы вводили смягчение карантина, в том числе применив адаптивных карантин, у нас было понимание, что возможно увеличение количества заболевших. В связи с тем, что Минздрав полностью контролирует ситуацию, по каждому случаю мы анализируем как общие числа, так и каждый случай, каким способом, круг контактных лиц, мы увеличиваем количество тестирования", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Самое большое количество новых случаев было подтверждено во Львовской области (85) и Киеве (77). В КГГА добавили, что за минувшие сутки в Киеве заболели 15 медиков.

Напомним, что общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6,5 млн. Умерли 386 000 человек, выздоровели - 2,8 млн.