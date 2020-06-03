Летальность от коронавируса в Украине составила 3%

По состоянию на 30 апреля этот показатель был ниже на 0,5%.

Летальность от коронавируса в Украине по состоянию на 3 июня составила 3%. 30 июня этот показатель составлял 2,5%, сообщили на сайте Центра общественного здоровья Украины.

Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 000 населения - 59,3.

"Прирост подтвержденных заболевших за сутки в сравнении с предыдущими составил +3,5%", - говорится в сообщении.

При этом в ЦОЗ сообщили, что коронавирус может часами или даже днями жить на поверхностях. Физическая дистанция помогает ограничить возможность контакта с загрязненными поверхностями и инфицированными людьми вне места проживания.

"Соблюдая расстояние с другими людьми - вы защищаете себя от их биологических жидкостей, которые могут попасть в ваш организм во время кашля и чиханья, что может стать причиной инфицирования COVID-19", - подчеркнули в Центре общественного здоровья.

Напомним, что за прошедшие сутки количество новых случаев коронавируса COVID-19 после двухдневного спада увеличилось до 483, число летальных случаев снизилось до 8 человек.