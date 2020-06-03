За сутки в Киеве подтвердили 62 новых случая COVID-19, в том числе - у 10 медиков

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 62 новых случая коронавируса COVID-19, в том числе у 10 медиков. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, на сегодняшний день в Киеве - 3133 подтвержденных случая заболевания.

Среди заболевших - 38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет и три девочки - 5, 7 и 10 лет, также 16 мужчин от 30 до 83 лет и пятеро мальчиков - от 3 до 14 лет.

Госпитализированы были 13 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции.

Выздоровели за сутки 38 человек. Всего коронавирус преодолели 756 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Соломенском районе - 10, Деснянском - 9 и в Днепровском и Шевченковском - по 8 случаев", - отметил Кличко.

Напомним, показатель охвата тестированием жителей Киева составляет более 60 человек на 100 тыс. населения при норме 12 человек.