ВОЗ назвала новые очаги COVID-19: Россия и Восточная Европа

Количество новых случаев коронавируса COVID-19, которые выявляют за сутки, сокращается в Западной Европе, но увеличивается в России и Восточной Европе.

Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на видео-конференции из штаб-квартиры в Женеве, передает "Голос Америки".

"В Европе, в Западной Европе, мы наблюдаем устойчивое снижение. Оно не быстрое, но есть устойчивое снижение новых случаев, регистрируемых за сутки. Это означает, что количество новых случаев все еще значительное, но оно снижается, за исключением России и Восточной Европы, где мы все еще наблюдаем рост", - рассказала Харрис.

Она отметила, что по последним данным, в России зафиксировано 414 878 случаев заражения и 4 855 смертей.

Харрис также рассказала, что в китайском Ухане, который стал эпицентром заболевания, проверили почти 10 миллионов человек и обнаружили только 300, в основном бессимптомных, случаев COVID-19. Она также отметил, что по информации миссии ВОЗ, которую направляли в Китай для исследований, предполагают, чтобессимптомная передача и может играть роль в распространении заболевания, но, по-видимому, она не является основной "движущей силой" вспышек COVID-19.

Представитель ВОЗ также призвала делать как можно больше тестов, чтобы иметь больше информации, как эффективнее бороться с заболеванием.

Напомним, по состоянию на утро 3 июня общее количество жертв коронавируса COVID-19 в мире составляет 380 318 человек. 6 382 951 человек заболел, 2 729 527 - выздоровели. Больше всего заболевших - в США, Бразилии и России.

В странах Европы, которые пережили пик заболевания в марте-апреле, начинают ослаблять карантинные меры.