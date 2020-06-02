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Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Одной из причиной этому Пашинян назвал "философия и методы работы новой власти".

Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране продолжает ухудшаться.

Об этом он заявил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Ситуация продолжает ухудшаться. Основная проблема заключается в качестве соблюдения противоэпидемиологических норм. Мы считаем, что полноценное соблюдение норм приведет к улучшению обстановки", - сказал Пашинян.

Другая причина, по его словам, - это философия и методы работы новой власти.

"С приходом нашей власти в Армении была устранена атмосфера страха, но атмосфера законопослушности не установилась. Люди протестуют против решений о соблюдении противоэпидемиологических норм, заявляют, что, к примеру, в случае закрытия того или иного объекта их сельхозпродукция испортится и думают, что премьер сам занимается бизнесом сельхозпродукции. Я вновь заявляю, что необходимо очень строго и жестко соблюдать соблюдение норм. Я уже дал поручения полиции. Эмоциям здесь не место", - заявил Пашинян.

Он также рассказал, что самочувствие у него и его семьи хорошее. "Пока что никаких симптомов нет. Я продолжаю работать полноценно, насколько это возможно", - отметил Пашинян.

Напомним, 1 июня Пашинян сообщил, что заразился коронавирусом.

Ранее, 27 мая власти страны заявили, что Армения столкнулась со второй волной коронавируса. Режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса был объявлен в Армении с 16 марта 2020 года на месяц. 13 апреля правительство продлило режим ЧП на месяц - до 14 мая включительно, а затем - еще на месяц - до 13 июня.

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