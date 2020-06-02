"Карпаты" ушли на карантин, в клубе 25 зараженных коронавирусом (обновлено)

В футбольном клубе "Карпаты" отменили все тренировки и ввели карантин как минимум на две недели, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Игроки и тренерский штаб "Карпат" прошли тестирование на COVID-19, по результатам которого клуб был вынужден заявить о вспышке коронавируса.

Тесты сдали 65 человек, все, кто оказался инфицированным ознакомились с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков.

"Обращаемся к высшим футбольным инстанциям с просьбой не останавливать поединки текущего сезона. Также обращаемся ко всем без исключений клубам Украины - максимально ответственно отнеситесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто", - говорится в сообщении пресс-службы.

По инсайдерской информации Football.ua, количество заболевших в клубе приравнивается к 25, среди которых 11 футболистов.

Обновление. Украинская Премьер-лига отменила два ближайших матча "Карпат". Поединки "Ворскла" - "Карпаты" в 25-м туре и "Карпаты" - "Днепр-1" в 26-м отменены, сообщает официальный сайт УПЛ.