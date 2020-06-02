Игроком "Шахтера", который одним движением "пригвоздил" мяч, сброшенный с крыши пятиэтажки, заинтересовалась "Бавария"

Талант Михаила Мудрика был замечен "на Западе".

Талантливый полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик попал под прицел немецких грандов, сообщает xsport.ua.

19-летний уроженец Краснограда привлек внимание "Баварии" и РБ "Лейпциг". Кроме того, глава спортивного отдела Red Bull Ральф Рангник лично рекомендовал "Лейпцигу" подписать хавбека.

Правда, самого Рангника сватают этим летом в "Милан" и пока неизвестно, сохранит ли немецкий клуб интерес к Мудрику.

Примечательно, что Михаил не провел ни одной игры за первую команду "Шахтера" в нынешнем сезоне, а запомнился в первую очередь своими цирковыми номерами.