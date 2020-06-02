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В Канаде выпустили пиво под именем Андрея Шевченко

Только непонятен номер 9.

Андрей Шевченко
Фото: EPA/UPG
Андрей Шевченко

В Канаде выпускают пиво в честь легендарного украинского футболиста и нынешнего наставника национальной команды Украины Андрея Шевченко.

Конечно, производством данного пива, пока, занимается небольшая, независимая компания. Но успехи украинской сборной могут поспособствовать расширению производства.

Неизвестно, находится ли в доле сам обладатель "Золотого мяча" 2004 года. Как и совсем непонятно, почему на этикетке красуется девятка. С обратной стороны написано, что, мол, мы знаем, что Шева играл под 7 номером (добавим, что и под 10), но это очень долгая история, объясняют пивовары.

По-видимому, они знают то, что не знаем мы.

Напомним, в 2016 году фанаты "Милана" поиздевались над своими земляками из "Интера", которые на групповом этапе Лиги Европы дважды проиграли "Хапоэлю" из Беер-Шевы (0:2 и 2:3). Тогда был создан вот такой забавный тематический мем на основе фонетического сходства фамилии украинца с названием израильской команды.

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