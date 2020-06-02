Фото: EPA/UPG Андрей Шевченко

В Канаде выпускают пиво в честь легендарного украинского футболиста и нынешнего наставника национальной команды Украины Андрея Шевченко.

Конечно, производством данного пива, пока, занимается небольшая, независимая компания. Но успехи украинской сборной могут поспособствовать расширению производства.

Канадское пиво, например, посвященное футболисту Андрею Шевченко pic.twitter.com/WLDItWNom4 — Yevgeniy Mudzhyri™ (@mudzhyri) May 31, 2020

Неизвестно, находится ли в доле сам обладатель "Золотого мяча" 2004 года. Как и совсем непонятно, почему на этикетке красуется девятка. С обратной стороны написано, что, мол, мы знаем, что Шева играл под 7 номером (добавим, что и под 10), но это очень долгая история, объясняют пивовары.

По-видимому, они знают то, что не знаем мы.

Напомним, в 2016 году фанаты "Милана" поиздевались над своими земляками из "Интера", которые на групповом этапе Лиги Европы дважды проиграли "Хапоэлю" из Беер-Шевы (0:2 и 2:3). Тогда был создан вот такой забавный тематический мем на основе фонетического сходства фамилии украинца с названием израильской команды.