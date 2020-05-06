Во Франции из-за коронавируса вылили 10 млн литров пива

Из-за падения спроса во время пандемии коронавируса пивовары Франции решили вылить не менее 10 млн литров пива.

Ассоциация пивоваров Франции объявила, что будет вынуждена пойти на такой шаг в связи с закрытием кафе, ресторанов и пабов, передает BFM.

"Резкое закрытие кафе, ресторанов, остановка туристической деятельности и отмена всех фестивалей и мероприятий привели к тому, что более 10 млн литров пива оказались не востребованными", - объявили в ассоциации.

Таким образом пивоваренные компании из-за утилизации потеряют несколько миллионов евро.

Отмечается, что около 70% пивоварен Франции сообщили о сокращении как минимум вдвое товарооборота с середины марта. К концу апреля 25% пивоварен в стране полностью прекратили работу. При этом половина предприятий получили помощь от государства.

Ожидается, что жесткая форма режима изоляции во Франции закончится 11 мая. Тогда откроется торговая сеть, кроме ресторанов и кафе. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.

Во Франции более 171 тысячи человек заражено коронавирусом, 26 тысяч погибло.