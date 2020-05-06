По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов.

В Шардже (Объединенные Арабские Эмираты) загорелся жилой 48-этажный небоскреб.

Фото: twitter.com/AzharikxD

Khaleej Times пишет, что жителей небоскреба и пяти соседних домов эвакуировали.

По предварительным данным, возгорание началось с 10 этажа и распространилось по небоскребу. Район пожара оцеплен полицией.

BREAKING: Large fire erupts at residential skyscraper in Sharjah, UAE; no word on injuries pic.twitter.com/xS1gQzWBGg — BNO News (@BNONews) May 5, 2020

На месте работают пожарная служба, к зданию подъезжает много "скорых".

На кадрах с места ЧП видно, что горят почти все этажи небоскреба.

По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов.

На месте работают пожарные и медики.