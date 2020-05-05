В Пентагоне заявили, что Россия и Китай используют пандемию COVID-19 для продвигания своих интересов в Европе

Россия и Китай используют пандемию коронавируса, чтобы продвигать свои интересы в Европе. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер, пишет Reuters со ссылкой на его интервью La Stampa.

"Кое-кто использует пандемию для проведения инвестиций в критически важную промышленность и инфраструктуру, что будет иметь долгосрочное влияние на безопасность", - ответил Эспер журналисту на вопрос о том, пытаются ли РФ и Китай приобрести влияние, присылая гуманитарную помощь в Европу.

По его словам, "потенциальные оппоненты" наверняка будут пытаться создать разногласия между НАТО и Европой в своих интересах.

Отмечается, что и Россия, и Китай отправляли гуманитарную помощь в Италию и направляли туда медиков.

В Reuters подчеркнули, что комментарии Эспера поступили в то время, когда некоторые официальные лица США обвинили Китай во вспышке коронавируса. В воскресенье госсекретарь Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне есть доказательства того, что болезнь появилась в китайской лаборатории, что Пекин решительно отрицает.

Однако The Guardian со ссылкой на источники в разведке сообщил, что британская и австралийская разведки не имеет доказательств того, что пандемия коронавируса началась в результате утечки инфекции из китайской лаборатории.

Напомним, что ранее Министр иностранных дел Польши Яцек Чупутович обвинил власти России в использовании кризиса, вызванного коронавирусом, для распространения дезинформации.