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Автопілот Tesla був задіяний у щонайменше 13 фатальних аваріях у США

Національна адміністрація дорожнього руху оприлюднила звіт про "критичний брак безпеки" в популярних електрокарах.

Автопілот Tesla був задіяний у щонайменше 13 фатальних аваріях у США
Фото: EPA

У Сполучених Штатах за останніх три роки трапилося щонайменше 13 аварій за участю автомобілів Tesla, на яких було увімкнено автопілот, що завершилися фатальними наслідками.

Як пише The Guardian, Національна адміністрація безпеки дорожнього руху також зафіксувала "багато інших завданих травм, спричинених тим, що водії неправильно використовували систему".

Федеральна транспортна агенція стурбована тим, що сама назва "автопілот" вводить водіїв в оману: "вони вважають, що автоматика здатна на більше, ніж є насправді, і надмірно їй довіряють".

Органи контролю також не влаштовує система залучення водія, яка має на меті запобігти його відволіканню від кермування: в її роботі виявлено "критичний брак безпеки".

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