MacBook

У жовтні 2023 корпорацією Apple було представлено найновішу серію процесорів M3, що стало черговою революційною подією для фанатів технологій. Новий чипсет створено на основі 3nm архітектури та інновацій, накопичених за минулі роки. Таким чином, є три покоління чипсетів на вибір, встановлених на MacBook Pro: Apple M1, M2 та M3. Сьогодні розберемо різницю між чіпами Apple M2 і M3, а головне – як підібрати ідеальний ноутбук під свої потреби.

Apple M2 для MacBook Pro 2022

Чипсет M2 базується на архітектурі M1, забезпечує збільшення продуктивності 8-ядерного CPU на 18% та 10-ядерного графічного GPU на 35%. Завдання, пов'язані з обчисленнями та графікою, виконуються швидше й ефективніше. Нова технологія виробництва дала змогу отримати більше потужності зі збільшенням кількості транзисторів. Це забезпечило значно швидке оброблення даних, більш плавну роботу вимогливого програмного забезпечення та поліпшену загальну продуктивність.

Apple M2 виготовлений за тим самим 5nm техпроцесом, але кількість транзисторів збільшено до 20 мільярдів, що дає змогу створювати складніші та функціональніші схеми. Структура оснащена 10-ядерним GPU, швидкісним модулем Neural Engine, поліпшеним механізмом мультимедіа з підтримкою ProRes та ProRes RAW, із забезпеченням до 24GB оперативної пам'яті (замість 16GB у М1). У MacBook Pro M2 впроваджено уніфіковану пам'ять, що дає змогу CPU та GPU процесорам використовувати один і той самий пул пам'яті для швидшого доступу до даних.

Apple M3 для MacBook Pro 2023

M3 – найінноваційніший з трьох чипсетів, виготовлений з використанням ще більш досконалої 3nm технології. Вдосконалення дає змогу розмістити на мікросхемі 25 мільярдів транзисторів, що дає змогу похвалитися на 35% швидшим 8-ядерним CPU процесором та на 65% прискореним 10-ядерним графічним GPU порівняно з M1. Модуль машинного навчання Neural Engine став ще швидшим на 15%.

Унікальні для MacBook Pro M3 функції включають можливість підключення до мережі LTE, що забезпечує доступ до Internet в дорозі. Що стосується графіки, то новий чипсет Apple M3 краще зорієнтований на геймінг, ніж інші фірмові процесори. Він підтримує технологію трасування променів, завдяки якій віртуальна візуалізація має максимально реалістичний вигляд. Процесор M3 підтримує технологію динамічного кешування Dynamic Caching, яка аналізує та визначає, скільки пам'яті необхідно для конкретного завдання і заздалегідь її "резервує". Dynamic Caching використовується в індустрії вперше, дає змогу справді отримувати максимум з оперативної пам'яті.

Висновки

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