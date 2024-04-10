Україна не програє ворогу "гонку дронів", - військові

Ворог добре працює з дронами і розвиває цей напрямок, але «гонитву дронів» Україна Росії не програє. Про це говорили у 15-му випуску спільного проєкту Центру протидії дезінформації РНБО та Укрінформ «Про війну».

Зокрема, головний сержант взводу ударних БПЛА батальйону «Нахтіґаль» Роман Петров зазначив, що сильний бік ворога в тому, що «вони не соромляться брати, копіювати і масштабувати, і залучати людей та всі ресурси для цього. Їхній мінус – це бюрократія і корупція, яка просто величезна. Як можна носити воду в ситі, тільки коли вода стовпом ллється, можна отак ходити. Поки в них є бабки, вони нас намагаються обійти».

«Вони експериментують, вони не дурні, і не всі їхні ІТ-шники умовні «хороші руські». Серед них багато тих, хто підтримує шовіністичну ідею. Вони працюють не тільки за гроші, але й за ідею. Деякі люди з певними політичними патріотичними поглядами розводять зраду – «ми все про…», але ні. Те, що я бачу, вони розвиваються, вони рухаються, вони намагаються десь там нас обійти на повороті. Поки що ми трошки краще», - заявив Роман Петров.

Він також додав, що бачив їхню роботу і бачив як працюють їхні ударні БПЛА. «Це солідно, нормально, але таких груп у них не так вже й багато. Але ми теж працюємо, держава теж працює. Повірте мені, гроші дають, обладнання дають, дрони і так далі є, плюс ще й волонтери. Коли кажуть, що ми про… цю гонку… Ми її не виграли, але ми її не програли і точно не програли 10:0», - запевнив військовий.

Зі свого боку офіцер управління 12 бригади «Азов» НГУ Дмитро «Дипломат» додав: «У мене завжди до таких зрадо… питання – а що ти реально зробив, щоб ми не про… Ти сидиш, пишеш у Фейсбуці, що ти зробив? Іди, якщо ти депутат, вкинь бабок в завод, привези пацанам 10, 20 100 дронів і ми не про…ем. Отак це повинно працювати».

Лейтенант, керівник ЦПД Андрій Коваленко у свою чергу додав, що «коли стоїть питання виживання країни, потрібно збирати на дрони, щоб вижити», а не для політичного піару, що роблять деякі українські політики.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України повідомила, що успішно застосувала дрони з автозахопленням цілі проти комплексів ППО окупантів. Операторам вдалося уразити цими дронами системи зенітно-ракетних комплексів «БУК» та «ТОР». Перед цим розвідка та корегування удару здійснювалося, ймовірно, безпілотниками Shark.