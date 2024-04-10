Генсек НАТО: Україна може завдавати ударів по військових цілях за своїми межами

Сьогодні, 10 квітня, під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може завдавати ударів по "легітимних військових цілях" за своїми межами.
Про це пише Європейська правда.
За даними видання, Столтенберг нагадав, що Росія грубо порушила міжнародне право коли розпочала повномасштабне вторгнення. Тому Україна має закріплене в Статуті ООН право на самооборону.
"І ми маємо право допомогти Україні відстояти право на самооборону, не втягуючи членів НАТО в конфлікт. І Україна має право на самооборону, зокрема, завдавати ударів по легітимних військових цілям за межами України, щоб захистити себе", – додав він.
- У березні у деяких ЗМІ з'явилася інформація, що США закликають Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси.
- Також очільник Пентагону Ллойд Остін виступив з критикою ураження українськими силами оборони нафтопереробних заводів на території РФ. За його словами, такі атаки "можуть мати ефект доміно на глобальну енергетичну ситуацію".
- Раніше Bloomberg писали, що атаки по російських НПЗ можуть підірвати американську політику.
- Україна останнім часом регулярно завдає ударів по нафтопереробним заводам в РФ. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти. Ударів по НПЗ завдають, оскільки вони постачають паливо для техніки окупантів.
- За даними ГУР, станом на 27 березня з 2022 року відбулося як мінімум 12 атак на великі російські нафтопереробні заводи і як мінімум дев'ять цього року, а також кілька терміналів, складів і сховищ.
- Деякі вражені нафтопереробні заводи в Росії потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.
- Служба безпеки України вже здійснила 13 успішних атак на російські нафтопереробні заводи, які суттєво скоротили експорт нафтопродуктів.
- Британська розвідка зазначала, що удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах Росії вивели з ладу одні із найбільших НПЗ. Масовані атаки вплинули на російську економіку, однак сама Росія, імовірно, не зможе захиститись від подальших атак.