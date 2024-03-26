ГУР: деякі вражені в Росії НПЗ потребують відновлення з технологіями, яких вона не має

Деякі вражені нафтопереробні заводи в Росії потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.

Тому атаки на НПЗ мають свій ефект. Про це представник пресслужби Головного розвідувального управління Євген Єрін повідомив у ефірі телемарафону.

"У будь-якому разі – так, це впливає і на внутрішній ринок, і на саму ситуацію внутрішню в Росію. Не настільки критично, як нам би хотілося, але ми продовжуємо працювати", – сказав він.

У Кремлі на такі атаки також реагують і їм це неприємно, сказав він. Удари по НПЗ завдають Москві економічних та репутаційних втрат.

Фото: скріншот

Єрін закликав долучитися до збору на безпілотники "Сич" для ГУР (картка на скріншоті та на сайті ГУР).