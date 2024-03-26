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МЗС Польщі проінформувало Столтенберга про російську ракету

Радослав Сікорський розповів генсекретарю НАТО деталі інциденту з порушенням польського повітряного простору.

МЗС Польщі проінформувало Столтенберга про російську ракету
Фото: Мережа X

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило на своїй сторінці у мережі X про проведення телефонної розмови між очільником відомства Радославом Сікорським та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Голова польської дипломатії розповів генсеку Альянсу деталі інциденту щодо порушення російською ракетою повітряного простору країни під час масованої атаки на Україну. 

Також Сікорський та Столтенберг обговорили шляхи зміцнення захисту НАТО від повітряних загроз і прийдешню зустріч міністрів закордонних справ блоку, яка має підготувати основу для літнього саміту у Вашингтоні.

  • Уночі 24 березня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Під час атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі.
  • Польща підняла авіацію і могла б збити цю ракету, але військові вирішили, що лише спостерігатимуть за ворожим об'єктом, який пробув у повітряному просторі країни НАТО 39 секунд і повернувся у бік Львівської області. Польща стверджує, що не збивала російську ракету, тому що це становило загрозу для населення.
  • Неподалік кордону з Україною планується побудова військової бази.
  • Польща викликала посла Росії щодо інциденту з ракетою, але той проігнорував цю вимогу. 
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