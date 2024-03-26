МЗС Польщі проінформувало Столтенберга про російську ракету

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило на своїй сторінці у мережі X про проведення телефонної розмови між очільником відомства Радославом Сікорським та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Голова польської дипломатії розповів генсеку Альянсу деталі інциденту щодо порушення російською ракетою повітряного простору країни під час масованої атаки на Україну.

Також Сікорський та Столтенберг обговорили шляхи зміцнення захисту НАТО від повітряних загроз і прийдешню зустріч міністрів закордонних справ блоку, яка має підготувати основу для літнього саміту у Вашингтоні.