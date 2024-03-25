Завдяки діяльності СБУ 23 агенти в рясах отримали судові вироки, - Малюк

СБУ результативно бореться із псевдосвященниками, які працюють на Росію, зокрема на ФСБ.

Про це в етері телемарафону розповів голова СБУ Василь Малюк.

“Якщо особа в рясі стоїть і по телефону коригує вогонь ворога по мирному кварталу. Що спільного це має з Богом? Чи може ряса та кадило в такому випадку бути індульгенцією? Звичайно, ні. Ми її притягуємо до відповідальності як і будь-кого іншого”, - сказав голова СБУ.

Водночас, запевнив Малюк, СБУ не бореться зі священнослужителями загалом. Питання у СБУ виникають тільки до тих, хто працює проти України, прикриваючи рясою, зокрема УПЦ МП, мундіри ФСБ.

Вже 23 агенти в рясах завдяки діяльності СБУ отримали судові вироки. Серед їх злочинів – держзрада та розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Зараз оголошено вже 37 підозр та відкрито більше 80 кримінальних проваджень.