Завдяки діяльності СБУ 23 агенти в рясах отримали судові вироки, - Малюк

СБУ результативно бореться із псевдосвященниками, які працюють на Росію, зокрема на ФСБ.
Про це в етері телемарафону розповів голова СБУ Василь Малюк.
“Якщо особа в рясі стоїть і по телефону коригує вогонь ворога по мирному кварталу. Що спільного це має з Богом? Чи може ряса та кадило в такому випадку бути індульгенцією? Звичайно, ні. Ми її притягуємо до відповідальності як і будь-кого іншого”, - сказав голова СБУ.
Водночас, запевнив Малюк, СБУ не бореться зі священнослужителями загалом. Питання у СБУ виникають тільки до тих, хто працює проти України, прикриваючи рясою, зокрема УПЦ МП, мундіри ФСБ.
Вже 23 агенти в рясах завдяки діяльності СБУ отримали судові вироки. Серед їх злочинів – держзрада та розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Зараз оголошено вже 37 підозр та відкрито більше 80 кримінальних проваджень.
- Служба безпеки України заявила, що нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. Серед них – один з очільників столичного храму УПЦ (МП), який входив до агентурного апарату російської спецслужби.
- СБУ повідомила, що задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ (МП), який виправдовував збройну агресію РФ.
- Нещодавно профільний комітет рекомендував Раді підтримати в другому читанні законопроєкт щодо заборони УПЦ (МП) в Україні. Текст законопроєкту став значно сильнішим порівняно з раніше підтриманим у першому читанні.