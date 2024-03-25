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САП і НАБУ з'ясовують, звідки взялася нерухомість на 70 млн грн у родини голови АМКУ Кириленка

У разі доведення порушення Кириленку загрожує або штраф, або позбавлення волі на строк до двох років.

САП і НАБУ з'ясовують, звідки взялася нерухомість на 70 млн грн у родини голови АМКУ Кириленка
Голова АМКУ Павло Кириленко
Фото: Facebook Павла Кириленка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка після появи розслідування "Схем", передає "Радіо Свобода".

Журналісти виявили в родини очільника АМКУ нерухомість на загальну суму 70 млн грн, яка з'явилася упродовж 2020-2023 років. Тепер антикорупційні органи вивчають подробиці походження майна.

Провадження відкрили 22 березня - наступного дня після виходу журналістського розслідування.

"Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами Національного антикорупційного бюро України за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні програми розслідувань «Схеми» до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації – прим. ред.) та ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення – ред.)", – йдеться у відповіді САП на запит "Радіо Свободи.

Досудове розслідування здійснюють детективи НАБУ.

Якщо вину Кириленка доведуть, йому загрожує або штраф, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

  • Відповідно до розслідування журналістів, у родини Кириленка за останні роки, коли він очолював ОВА Донеччини, з'явилося чимало елітної нерухомості на заході України, а також у Києві та області. Ринкова вартість придбаного майна становить орієнтовно 70 млн грн. 
  • Квартири, земельні ділянки, офіси, паркомісця оформлені на тестя, тещу, дружину очільника АМКУ.
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