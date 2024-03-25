У Запорізькій області окупанти шукають підпілля і збільшили кількість блокпостів

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни збільшили кількість блокпостів, шукаючи українське підпілля.

"Підставою називають терористичний акт у москві. Та мешканці ТОТ знають - ці перевірки мають на меті не виявлення терористів, а залякування місцевих та пошук майна, яке ще можна вкрасти чи віджати", – написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що під виглядом контртерористичних заходів росіяни збільшили кількість перевірок:

зупиняють на вулиці і наказують надати документи;

приходять до помешкань і вимагають пред’явити не тільки аусвайси, а і документи на право власності;

обшукують дачні кооперативи та будинки у селах.

Росіяни створили спеціальну "державну житлову інспекцію" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та незаконно "націоналізовують" помешкання українців.