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У Запорізькій області окупанти шукають підпілля і збільшили кількість блокпостів

Причиною окупанти називають вибухи у Москві. 

У Запорізькій області окупанти шукають підпілля і збільшили кількість блокпостів
Фото: Вікі

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни збільшили кількість блокпостів, шукаючи українське підпілля. 

"Підставою називають терористичний акт у москві. Та мешканці ТОТ знають - ці перевірки мають на меті не виявлення терористів, а залякування місцевих та пошук майна, яке ще можна вкрасти чи  віджати", – написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що під виглядом контртерористичних заходів росіяни збільшили кількість перевірок:

  • зупиняють на вулиці і наказують надати документи;
  • приходять до помешкань і вимагають пред’явити не тільки аусвайси, а і документи на право власності;
  • обшукують дачні кооперативи та будинки у селах.

Росіяни створили спеціальну "державну житлову інспекцію" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та незаконно "націоналізовують" помешкання українців.

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