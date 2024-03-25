"Це воєнні злочини": ЄС засудив останні атаки Росії на Україну

ЄС засуджує неодноразові напади Росії на Україну за останній тиждень, заявив високий представник блоку із зовнішньої політики Жозеп Боррель.
Як ідеться в дописі Борреля у соцмережі Х, Росія використала близько 190 ракет, щоб атакувати громадян України та зруйнувати енергетичну інфраструктуру, а також позбавити українців доступу до електропостачання та опалення.
"Це воєнні злочини", - наголосив євродипломат.
- У вечірньому відеозверненні 24 березня Президент Володимир Зеленський повідомив, що із 18 по 24 березня російські окупанти випустили по Україні майже 190 ракет різних типів та близько 140 "шахедів", а також 700 керованих авіабомб.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія 22 березня провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
- Унаслідок масової атаки в Україні було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго. Зокрема, пошкоджені теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.