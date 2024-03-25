"Це воєнні злочини": ЄС засудив останні атаки Росії на Україну

Росія використала близько 190 ракет, щоб атакувати громадян України і зруйнувати енергетичну інфраструктуру, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

ЄС засуджує неодноразові напади Росії на Україну за останній тиждень, заявив високий представник блоку із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Як ідеться в дописі Борреля у соцмережі Х, Росія використала близько 190 ракет, щоб атакувати громадян України та зруйнувати енергетичну інфраструктуру, а також позбавити українців доступу до електропостачання та опалення.

"Це воєнні злочини", - наголосив євродипломат.