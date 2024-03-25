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"Це воєнні злочини": ЄС засудив останні атаки Росії на Україну

Росія використала близько 190 ракет, щоб атакувати громадян України і зруйнувати енергетичну інфраструктуру, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Це воєнні злочини": ЄС засудив останні атаки Росії на Україну
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

ЄС засуджує неодноразові напади Росії на Україну за останній тиждень, заявив високий представник блоку із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Як ідеться в дописі Борреля у соцмережі Х, Росія використала близько 190 ракет, щоб атакувати громадян України та зруйнувати енергетичну інфраструктуру, а також позбавити українців доступу до електропостачання та опалення.

"Це воєнні злочини", - наголосив євродипломат.

  • У вечірньому відеозверненні 24 березня Президент Володимир Зеленський повідомив, що із 18 по 24 березня російські окупанти випустили по Україні майже 190 ракет різних типів та близько 140 "шахедів", а також 700 керованих авіабомб.
  • Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія 22 березня провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
  • Унаслідок масової атаки в Україні було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго. Зокрема, пошкоджені теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
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