Верховний суд США розгляне дві нові справи щодо абортів

У Верховному суді США знову розпочинаються дебати щодо абортів, зокрема про доступ до таблеток для аборту і державних обмежень для лікарів, пише Bloomberg.
“Через два роки після обіцянки вийти з бізнесу з регулювання абортів Верховний суд США знову опинився в центрі боротьби, що має потенційно далекосяжні наслідки для репродуктивних прав та листопадових виборів”, − зазначає видання.
Рішення суду 2022 року про скасування справи “Ро проти Вейда” змінило правовий і політичний ландшафт у цьому питанні, йдеться у матеріалі. Зокрема, це розчистило шлях для жорсткіших обмежень або заборон на процедуру в штатах, очолюваних республіканцями.
Дискусію обіцяють розпалити дві справи. Вищий суд у вівторок, 26 березня має розглянути обмеження доступу до популярного препарату для переривання вагітності, а у квітні розгляне можливість державної заборони, навіть якщо лікар швидкої допомоги вважає, що переривання вагітності збереже здоров’я матері.
Обидві справи протиставляють адміністрацію Байдена християнській юридичній групі, яка висунула в суді звинувачення проти абортів. Винесення рішень заплановане на кінець червня.
“Ці справи, найімовірніше, стануть нагадуванням про аборти в середині виборчої президентської кампанії, наголошуючи як на величезному впливі Високого суду, який контролюють консерватори, так і на важливості листопадових виборів у контексті доступу до цієї процедури”, − пише Bloomberg.
- У червні 2022 року Верховний суд США скасував постанову 50-річної давності, яка конституційно легалізувала аборти. Йдеться про справу "Роу проти Вейда" – рішення від 1973 року про законність переривання вагітності.
- Суд дійшов висновку, що рішення по справі Роу було "помилковим", бо в американській Конституції окремо не прописано право на аборти, і підтримав закон Міссісіпі, який забороняє переривати вагітність після 15-го тижня.
- Федеральні закони більше не гарантують права на аборт, і окремі штати можуть самостійно забороняти цю процедуру.