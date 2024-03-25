Верховний суд США розгляне дві нові справи щодо абортів

Рішення у них мають потенційно далекосяжні наслідки для репродуктивних прав та президентських листопадових виборів у Сполучених Штатах.

У Верховному суді США знову розпочинаються дебати щодо абортів, зокрема про доступ до таблеток для аборту і державних обмежень для лікарів, пише Bloomberg.

“Через два роки після обіцянки вийти з бізнесу з регулювання абортів Верховний суд США знову опинився в центрі боротьби, що має потенційно далекосяжні наслідки для репродуктивних прав та листопадових виборів”, − зазначає видання.

Рішення суду 2022 року про скасування справи “Ро проти Вейда” змінило правовий і політичний ландшафт у цьому питанні, йдеться у матеріалі. Зокрема, це розчистило шлях для жорсткіших обмежень або заборон на процедуру в штатах, очолюваних республіканцями.

Дискусію обіцяють розпалити дві справи. Вищий суд у вівторок, 26 березня має розглянути обмеження доступу до популярного препарату для переривання вагітності, а у квітні розгляне можливість державної заборони, навіть якщо лікар швидкої допомоги вважає, що переривання вагітності збереже здоров’я матері.

Обидві справи протиставляють адміністрацію Байдена християнській юридичній групі, яка висунула в суді звинувачення проти абортів. Винесення рішень заплановане на кінець червня.

“Ці справи, найімовірніше, стануть нагадуванням про аборти в середині виборчої президентської кампанії, наголошуючи як на величезному впливі Високого суду, який контролюють консерватори, так і на важливості листопадових виборів у контексті доступу до цієї процедури”, − пише Bloomberg.