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Хунта М’янми планує провести вибори, але не у всіх регіонах країни

Умовою є "мир і стабільність" у країні.

Хунта М’янми планує провести вибори, але не у всіх регіонах країни
Фото: Myawady Media

Військова хунта М’янми планує провести вибори, якщо в країні буде мир і стабільність, але, можливо не у всіх регіонах країни.

Про це заявив верховний генерал країни Мін Аун Хлайн, пише Reuters з посиланням на ЗМІ країни-агресора.

За його словами, військові, які перебувають при владі з часу перевороту три роки тому, все ще планують повернути країну до демократичного правління.

Видання зазначає, що генерали зіткнулися з найбільшою проблемою з моменту першого приходу до влади у 1962 році, коли продемократичні протести, які очолила молодь, перетворилося на збройний рух опору після смертельного придушення хвилі заворушень.

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Збройні сили борються з відродженням армій етнічних меншин на півночі та сході М’янми. Противники звинувачують військових у скоєнні систематичних звірств, які вони заперечують.

“Якщо держава буде мирною та стабільною, у нас є план провести вибори у відповідних секціях, наскільки ми зможемо, навіть якщо вибори не відбудуться у всій країні відповідно до закону”, − заявив Хлайн.

  • Хунта неодноразово кожні шість місяців продовжувала у М’янмі режим надзвичайного стану, мотивуючи це необхідністю стабілізувати країну та розгромити її опонентів, яких вона називає терористами. Армія розгорнула важку артилерію та винищувачі, щоб спробувати придушити ополчення, пов’язані з тіньовим урядом, і повстанців етнічних меншин. За даними ООН, понад 2,3 мільйона людей залишилися переміщеними після заворушень унаслідок державного перевороту.
  • Торік у листопаді повстанці у М’янмі заявили про капітуляцію десятків силовиків хунти. У кількох регіонах країни набирає обертів скоординований наступ повстанських груп.
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