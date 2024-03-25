Хунта М’янми планує провести вибори, але не у всіх регіонах країни

Умовою є "мир і стабільність" у країні.

Військова хунта М’янми планує провести вибори, якщо в країні буде мир і стабільність, але, можливо не у всіх регіонах країни.

Про це заявив верховний генерал країни Мін Аун Хлайн, пише Reuters з посиланням на ЗМІ країни-агресора.

За його словами, військові, які перебувають при владі з часу перевороту три роки тому, все ще планують повернути країну до демократичного правління.

Видання зазначає, що генерали зіткнулися з найбільшою проблемою з моменту першого приходу до влади у 1962 році, коли продемократичні протести, які очолила молодь, перетворилося на збройний рух опору після смертельного придушення хвилі заворушень.

Збройні сили борються з відродженням армій етнічних меншин на півночі та сході М’янми. Противники звинувачують військових у скоєнні систематичних звірств, які вони заперечують.

“Якщо держава буде мирною та стабільною, у нас є план провести вибори у відповідних секціях, наскільки ми зможемо, навіть якщо вибори не відбудуться у всій країні відповідно до закону”, − заявив Хлайн.