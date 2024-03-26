В американському Балтиморі обвалився міст після того, як у нього врізалося вантажне судно

У річку впали автомобілі, відомо про порятунок сімох людей.

Частина мосту імені Френсіса Скотта в американському місті Балтимор обвалилася після того, як велике судно врізалося у його колону

Про це пише Associated Press.

Інцидент стався вночі у вівторок. На мосту в цей момент перебувало кілька транспортних засобів, зокрема один розміром із тракторний причіп.

У річку Патапско впало кілька автомобілів. Відомо, що влада намагалася врятувати щонайменше сімох людей. Згідно з відео, опублікованим на соцплатформі X, судно загорілося перед тим, як затонути.

Мер Балтимору Брендон Скотт повідомив, що рятувальні роботи тривають.

Газета The New York Times написала, що в міст врізалося вантажне судно Dali під прапором Сінгапуру.