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Politico: Болсонару дві ночі переховувався в посольстві Угорщини після звинувачень у перевороті

Він не став заперечувати, що був там, після того як New York Times опублікувала відео з камер спостереження. 

Politico: Болсонару дві ночі переховувався в посольстві Угорщини після звинувачень у перевороті
Жаїр Болсонару
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару провів дві ночі в угорському посольстві в столиці Бразиліа, імовірно, щоб сховатися від влади, яка розслідує його можливу спробу державного перевороту. Експолітик підтвердив, що два дні перебував у посольстві, але зробив це після того, як New York Times опублікувала відео з камер спостереження, на яких зафіксовано його візит до дипломатичної установи, повідомляє Politico.

Болсонару сказав, що підтримує дружбу з деякими іноземними лідерами. Він вважає, що вони "стурбовані".

"Я не буду заперечувати, що був у посольстві… Я підтримую коло друзів із деякими главами держав у всьому світі. Вони стурбовані", – сказав він у коментарі  Metropoles.

Експрезидент ночував у посольстві через чотири дні після того, як федеральна поліція вилучила його паспорт і провела арешт низки його колишніх помічників.

Відповідно до міжнародного права, національна влада не має права на арешт людей в іноземних посольствах.

У березні Верховний суд Бразилії оприлюднив документи, згідно з якими Болсонару після поразки на виборах у 2022 мав план скасування результатів виборів і представив його вищим військовим посадовцям. Торік прихильники Болсонару штурмували урядові будівлі, а влада заборонила йому перебувати на державних посадах до 2030.

Болсонару програв вибори Лулі да Сілві, який сам відбув тюремне покарання. Сілва називав звинувачення політично мотивованими і говорив, що його ув'язнили, аби не дати йому взяти участь в президентських виборах.

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