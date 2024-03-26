Держдепартамент США розповів, як Росію попереджали про теракт в Crocus City Hall

Росіянам в приватному порядку передали попередження, яке ґрунтувалося на даних розвідки й спостереження.

Сполучені Штати заздалегідь передали російській стороні докладну інформацію про потенційний теракт.

Про це розповів речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

“Ми попередили уряд Росії на початку березня про запланований терористичний напад у Москві, який був потенційно націлений конкретно на скупчення людей, включно з концертами”,- зазначив представник Держдепартаменту США.

Метью Міллер повідомив, що США передали росіянам в приватному порядку попередження, яке ґрунтувалося на даних розвідки й спостереження.

Це було зроблено в межах обов’язку попереджати всіх, союзників чи противників, про загрозу терактів.

Водночас речник Держдепартаменту не уточнив, які канали були задіяні для цього.

Міллер нагадав, що 7 березня США видали попередження своїм громадянам про можливу підготовку теракту в Москві.

Крім того, кілька місяців тому США так само попередило уряд Ірану про потенційну терористичну атаку з боку ІДІЛ. Згодом ця атака сталась на іранській території.