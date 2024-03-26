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Держдепартамент США розповів, як Росію попереджали про теракт в Crocus City Hall

Росіянам в приватному порядку передали попередження, яке ґрунтувалося на даних розвідки й спостереження. 

Держдепартамент США розповів, як Росію попереджали про теракт в Crocus City Hall
Метью Міллер
Фото: скріншот

Сполучені Штати заздалегідь передали російській стороні докладну інформацію про потенційний теракт.

Про це розповів речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

“Ми попередили уряд Росії на початку березня про запланований терористичний напад у Москві, який був потенційно націлений конкретно на скупчення людей, включно з концертами”,- зазначив представник Держдепартаменту США.

Метью Міллер повідомив, що США передали росіянам в приватному порядку попередження, яке ґрунтувалося на даних розвідки й спостереження. 

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Це було зроблено в межах обов’язку попереджати всіх, союзників чи противників, про загрозу терактів. 

Водночас речник Держдепартаменту не уточнив, які канали були задіяні для цього.

Міллер нагадав, що 7 березня США видали попередження своїм громадянам про можливу підготовку теракту в Москві.

Крім того, кілька місяців тому США так само попередило уряд Ірану про потенційну терористичну атаку з боку ІДІЛ. Згодом ця атака сталась на іранській території.

  • Як відомо, увечері 22 березня у Красногірську, що біля Москви, група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину.

  • Під час атаки пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо про 133 загиблих та 152 постраждалих.

  • Українська розвідка заявила, що теракт у Підмосков'ї - це свідома провокацією режиму диктатора Путіна, і про цю провокацію попереджала міжнародна спільнота.

  • Російський диктатор спробував звинуватити в цьому Україну, однак і Київ, і США, і ЄС спростували хибність і абсурдність заяв Путіна.

  • 3 січня в Ірані щонайменше 73 людини загинули і 170 отримали поранення в місті Керман від подвійних вибухів біля місця поховання військового командира Касема Сулеймані у середу.

  • Вибухи сталися під час відвідання могили паломниками. Перший пролунав за 700 метрів від могили Сулеймані, а другий – за кілометр.

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