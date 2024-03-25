Італія посилила заходи безпеки після теракту в російському "Крокус Сіті Холі"

Італія посилила заходи безпеки після нещодавнього теракту в Crocus City Hall у Росії, передає "Європейська правда".
25 березня відбулося засідання італійської Ради національної безпеки, на якому ухвалили відповідне рішення.
Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило, що влада посилить спостереження і перевірки, "приділяючи найбільшу увагу місцям найбільшого скупчення та транзиту людей, а також чутливим об'єктам".
- Ввечері 24 березня посилила заходи безпеки Франція.
- Еммануель Макрон згодом повідомив, що філія угруповання “Ісламська держава”, яка взяла відповідальність за теракт у Підмосков'ї, протягом останніх місяців намагалася здійснити кілька атак на Францію.
- Як відомо, увечері 22 березня у Красногірську, що біля Москви, група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину.
- Під час атаки пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо про 133 загиблих та 152 постраждалих.
- Українська розвідка заявила, що теракт у Підмосков'ї - це свідома провокацією режиму диктатора Путіна, і про цю провокацію попереджала міжнародна спільнота.
- Російський диктатор спробував звинуватити в цьому Україну, однак і Київ, і США, і ЄС спростували хибність і абсурдність заяв Путіна.