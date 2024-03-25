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Італія посилила заходи безпеки після теракту в російському "Крокус Сіті Холі"

У понеділок, 25 березня, з цього приводу засідала Рада національної безпеки країни.

Італія посилила заходи безпеки після теракту в російському "Крокус Сіті Холі"
Фото: EPA/UPG

Італія посилила заходи безпеки після нещодавнього теракту в Crocus City Hall у Росії, передає "Європейська правда".

25 березня відбулося засідання італійської Ради національної безпеки, на якому ухвалили відповідне рішення.

Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило, що влада посилить спостереження і перевірки, "приділяючи найбільшу увагу місцям найбільшого скупчення та транзиту людей, а також чутливим об'єктам".

  • Ввечері 24 березня посилила заходи безпеки Франція.
  • Еммануель Макрон згодом повідомив, що філія угруповання “Ісламська держава”, яка взяла відповідальність за теракт у Підмосков'ї, протягом останніх місяців намагалася здійснити кілька атак на Францію.
  • Як відомо, увечері 22 березня у Красногірську, що біля Москви, група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину.
  • Під час атаки пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо про 133 загиблих та 152 постраждалих.
  • Українська розвідка заявила, що теракт у Підмосков'ї - це свідома провокацією режиму диктатора Путіна, і про цю провокацію попереджала міжнародна спільнота.
  • Російський диктатор спробував звинуватити в цьому Україну, однак і Київ, і США, і ЄС спростували хибність і абсурдність заяв Путіна.
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