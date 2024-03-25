Італія посилила заходи безпеки після теракту в російському "Крокус Сіті Холі"

У понеділок, 25 березня, з цього приводу засідала Рада національної безпеки країни.

Італія посилила заходи безпеки після нещодавнього теракту в Crocus City Hall у Росії, передає "Європейська правда".

25 березня відбулося засідання італійської Ради національної безпеки, на якому ухвалили відповідне рішення.

Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило, що влада посилить спостереження і перевірки, "приділяючи найбільшу увагу місцям найбільшого скупчення та транзиту людей, а також чутливим об'єктам".