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Кількість жертв стрілянини у Підмосков'ї зросла до 60

Госпіталізовано 115 постраждалих, 60 з них у важкому стані.

Кількість жертв стрілянини у Підмосков'ї зросла до 60
Фото: BBC

Слідчий комітет РФ уточнив інформацію щодо жертв та постраждалих під час стрілянини у концертній залі в підмосковному Красногорську.

За оновленими даними, як пише BBC, загинули щонайменше 60 людей, які перебували у Crocus City Hall. 115 постраждалих були госпіталізовані, з них 60 перебувають у важкому стані. 

У США джерела BBC підтвердили, що заява "Ісласької держави" про взяття на себе відповідальності за теракт відповідає дійсності. У розвідці стверджують, що про намір ІДІЛ атакувати Росію було відомо ще з листопада минулого року.  

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