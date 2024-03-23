Кількість жертв стрілянини у Підмосков'ї зросла до 60

Госпіталізовано 115 постраждалих, 60 з них у важкому стані.

Слідчий комітет РФ уточнив інформацію щодо жертв та постраждалих під час стрілянини у концертній залі в підмосковному Красногорську.

За оновленими даними, як пише BBC, загинули щонайменше 60 людей, які перебували у Crocus City Hall. 115 постраждалих були госпіталізовані, з них 60 перебувають у важкому стані.

У США джерела BBC підтвердили, що заява "Ісласької держави" про взяття на себе відповідальності за теракт відповідає дійсності. У розвідці стверджують, що про намір ІДІЛ атакувати Росію було відомо ще з листопада минулого року.