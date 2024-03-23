Верховний суд призупинив роботу Telegram в Іспанії, — Reuters

Доступ до послуг Telegram в Іспанії буде призупинено з 25 березня.

Верховний суд Іспанії ухвалив рішення призупинити роботу Telegram в країні після того як чотири медіакомпанії поскаржилися на те, що на платформі користувачі можуть завантажувати контент без дозволу, пише Reuters.

Згідно рішення Верховного суду, використання Telegram в Іспанії буде призупинено з понеділка після скарг медіакомпаній, зокрема Atresmedia (A3M.MC), EGEDA, Mediaset (GETVF.PK) та Telefonica (TEF.MC).

За інформацією видання, доступ до послуг Телеграму в Іспанії буде призупинено з 25 березня.

Суддя Сантьяго Педрас ухвалив заблокувати Телеграм в Іспанії на час розслідування. Виконання цього рішення покладено на операторів мобільного зв'язку.

Telegram є четвертим за популярністю сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Його використовували майже 19% іспанців.