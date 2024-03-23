Світові лідери висловили підтримку Кейт Міддлтон у боротьбі з раком

Заява принцеси Уельської Кейт про наявність в неї раку викликала хвилю слів підтримки з боку урядів та глав держав.

Як пише BBC, король Чарльз ІІІ, який теж веде боротьбу з онкологічним захворюванням, заявив, що "пишається відвагою, яку продемонструвала його люба невістка".

"Неймовірною хоробрістю" назвав публічне оголошення про хворобу прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. За його словами, "думки зараз з трьома її дітьми, які переживають нелегкий час".

Побажання здоров'я у короткому повідомленні оприлюднили принц Гаррі та його дружина Меган Маркл.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр передала Кейт побажання від адміністрація президента Джо Байдена щодо якомого швидшого одужання.

Президент Франції Емманюель Макрон похвалив Кейт за "силу та рішучість" у складний час.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо теж віддав належне "відважному рішенню" Кейт та від імені усієї нації побажав принцесі якнайшвидшого одужання.