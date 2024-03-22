Палата представників схвалила закон про фінансування уряду США на $1,2 трлн і відправила до Сенату

22 березня Палата представників схвалила законопроєкт про фінансування уряду на суму 1,2 трильйона доларів, відправивши документ до Сенату за кілька годин до дедлайну, передає The Hill.

Результат голосування - 286 голосів "за", 134 "проти".

Очікується, що Сенат швидко розгляне документ, сподіваючись встигнути до опівночі, щоб законодавці могли уникнути перерви у фінансуванні та розпочати двотижневі великодні канікули. Президент Джо Байден заявив, що підпише законопроєкт.

Успішне голосування Палати представників поклало край процесу асигнувань на 2024 фінансовий рік. Він тривав декілька місяців і призвів до першої в історії відставки спікера Палати і спровокував запеклі суперечки в Конгресі.

Законопроект на 1012 сторінках передбачає виділення 1,2 трильйона доларів на фінансування міністерств оборони, внутрішньої безпеки, праці, охорони здоров'я та соціальних служб і штату, а також сектора державного управління, фінансових послуг та закордонних операцій.

Витрати на оборону зросли більш ніж на 3 відсотки, що відповідає угоді, яку торік уклали Джо Байден і керівництво республіканців Палати представників про обмеження федеральних витрат. Фінансування невоєнного сектору майже не змінилося порівняно з попереднім фінансовим роком.

Пакет також збільшує фінансування Національних інститутів охорони здоров'я, Центрів з контролю та профілактики захворювань, Управління служб боротьби зі зловживанням психоактивними речовинами та психічного здоров'я, а також Управління ресурсів та послуг охорони здоров'я.

Тим часом член Палати представників Марджорі Тейлор Грін заявила, що внесла пропозицію про звільнення з посади спікера Палати Майка Джонсона. За таким же принципом раніше усунули з поста його попередника Кевіна Маккарті.