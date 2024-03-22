Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
ГоловнаСвіт

Палата представників схвалила закон про фінансування уряду США на $1,2 трлн і відправила до Сенату

Очікується, що Сенат швидко розгляне документ, сподіваючись встигнути до опівночі.

Палата представників схвалила закон про фінансування уряду США на $1,2 трлн і відправила до Сенату
Конгрес США
Фото: EPA/UPG

22 березня Палата представників схвалила законопроєкт про фінансування уряду на суму 1,2 трильйона доларів, відправивши документ до Сенату за кілька годин до дедлайну, передає The Hill.

Результат голосування - 286 голосів "за", 134 "проти".

Очікується, що Сенат швидко розгляне документ, сподіваючись встигнути до опівночі, щоб законодавці могли уникнути перерви у фінансуванні та розпочати двотижневі великодні канікули. Президент Джо Байден заявив, що підпише законопроєкт.

Успішне голосування Палати представників поклало край процесу асигнувань на 2024 фінансовий рік. Він тривав декілька місяців і призвів до першої в історії відставки спікера Палати і спровокував запеклі суперечки в Конгресі.

Законопроект на 1012 сторінках передбачає виділення 1,2 трильйона доларів на фінансування міністерств оборони, внутрішньої безпеки, праці, охорони здоров'я та соціальних служб і штату, а також сектора державного управління, фінансових послуг та закордонних операцій.

Витрати на оборону зросли більш ніж на 3 відсотки, що відповідає угоді, яку торік уклали Джо Байден і керівництво республіканців Палати представників про обмеження федеральних витрат. Фінансування невоєнного сектору майже не змінилося порівняно з попереднім фінансовим роком.

Пакет також збільшує фінансування Національних інститутів охорони здоров'я, Центрів з контролю та профілактики захворювань, Управління служб боротьби зі зловживанням психоактивними речовинами та психічного здоров'я, а також Управління ресурсів та послуг охорони здоров'я.

Тим часом член Палати представників Марджорі Тейлор Грін заявила, що внесла пропозицію про звільнення з посади спікера Палати Майка Джонсона. За таким же принципом раніше усунули з поста його попередника Кевіна Маккарті.

  • Днями Джо Байден заявив, що дійшов згоди з Конгресом про бюджет США на 2024 рік. Американський президент повідомив, що негайно підпише документ, які тільки його проголосують.
  • Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв не зволікати з розглядом допомоги союзникам після ухвалення бюджетного закону. До законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США американські законодавці, ймовірно, перейдуть після 8 квітня. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies