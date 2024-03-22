Парламент Молдови затвердив документ про євроінтеграцію країни

Парламент Молдови затвердив 22 березня Декларацію про європейську інтеграцію республіки. За проєкт документа проголосували 54 депутати, передає Молдпрес.
У декларації зазначено, що "тільки вступ Республіки Молдова до Європейського Союзу забезпечить майбутнє країни як суверенної, нейтральної, цілісної та демократичної держави, а незворотний шлях європейської інтеграції та приєднання є проєктом національного пріоритету Республіки Молдова".
Молдовські депутати закликають суспільство, всі політичні сили, виявити єдність і солідарність для консолідації політичного та соціального діалогу в ім'я національних інтересів. Зокрема - вступ Молдови до ЄС.
У документі відзначили, що блок упродовж десятиліть надає безкорисливу логістичну та фінансову підтримку для вирішення численних внутрішніх проблем у країні. Крім того, завдяки підтримці ЄС та країн-членів, Молдова подолала кризу, спричинену пандемією COVID, а також енергетичну кризу взимку 2022-2023 років.
Парламент просить молдовський уряд вжити всіх необхідних заходів для організації процесу вступу країни до ЄС, а також зміцнення державних інституцій, які беруть участь у переговорах.
"Європейський Союз – це територія миру. Він створювався як мирний проєкт, що поклав край війнам у Європі, його творча енергія була спрямована вже не на руйнування та агресію, а на процвітання та мирний розвиток між народами", – йдеться у декларації.
- Як відомо, Молдова підписала Угоду про асоціацію з ЄС у 2014 році.
- 3 березня 2022 року молдавська влада підписала заявку на вступ країни до Європейського Союзу.
- 23 червня 2022 року ЄС надав республіці статус країни-кандидата.
- 14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ Молдови до ЄС.