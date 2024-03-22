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Парламент Молдови затвердив документ про євроінтеграцію країни

Парламент просить молдовський уряд вжити всіх необхідних заходів для організації процесу вступу країни до ЄС.

Парламент Молдови затвердив документ про євроінтеграцію країни
Парламент Молдови
Фото: newsmaker.md

Парламент Молдови затвердив 22 березня Декларацію про європейську інтеграцію республіки. За проєкт документа проголосували 54 депутати, передає Молдпрес.

У декларації зазначено, що "тільки вступ Республіки Молдова до Європейського Союзу забезпечить майбутнє країни як суверенної, нейтральної, цілісної та демократичної держави, а незворотний шлях європейської інтеграції та приєднання є проєктом національного пріоритету Республіки Молдова". 

Молдовські депутати закликають суспільство, всі політичні сили, виявити єдність і солідарність для консолідації політичного та соціального діалогу в ім'я національних інтересів. Зокрема - вступ Молдови до ЄС.

У документі відзначили, що блок упродовж десятиліть надає безкорисливу логістичну та фінансову підтримку для вирішення численних внутрішніх проблем у країні. Крім того, завдяки підтримці ЄС та країн-членів, Молдова подолала кризу, спричинену пандемією COVID, а також енергетичну кризу взимку 2022-2023 років.

Парламент просить молдовський уряд вжити всіх необхідних заходів для організації процесу вступу країни до ЄС, а також зміцнення державних інституцій, які беруть участь у переговорах. 

"Європейський Союз – це територія миру. Він створювався як мирний проєкт, що поклав край війнам у Європі, його творча енергія була спрямована вже не на руйнування та агресію, а на процвітання та мирний розвиток між народами", – йдеться у декларації.

  • Як відомо, Молдова підписала Угоду про асоціацію з ЄС у 2014 році. 
  • 3 березня 2022 року молдавська влада підписала заявку на вступ країни до Європейського Союзу. 
  • 23 червня 2022 року ЄС надав республіці статус країни-кандидата. 
  • 14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ Молдови до ЄС.
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