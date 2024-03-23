Соратниця Трампа ініціювала відставку спікера Палати представників США Майка Джонсона

Членкиня Палати представників США Марджорі Тейлор Грін, відома як соратниця експрезидента США Дональда Трампа, ініціювала відставку Майка Джонсона.
Про це повідомляє The Hill.
Зазначається, що Грін подала клопотання про відставку Джонсона з посади спікера. Це той самий процедурний крок, який у жовтні 2023 року призвів до відставки попереднього спікера від республіканців Кевіна Маккарті.
Перед подачею Грін клопотання Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати, щоб запобігти шатдауну - призупиненню роботи уряду США.
Марджорі Тейлор Грін в ефірі подкасту Стіва Беннона звинуватила Джонсона в тому, що він зробив занадто багато поступок демократам і Байдену під час переговорів про фінансування уряду.
Наразі невідомо, чи знайдеться достатньо голосів, щоб відсторонити Джонсона. Деякі демократи заявляють, що підтримають Джонсона, якщо той буде укладати двопартійні угоди з Байденом щодо, зокрема, допомоги Україні.
Майк Джонсон поки відмовився розглядати схвалений Сенатом пакет підтримки України, але пообіцяв працювати над версією законопроєкту для Палати представників. Це має відбутись, коли Конгрес після канікул повернеться до Вашингтона в середині квітня.
Допомога США для України
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Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
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США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні після тривалої перерви і в той час, коли відбувається блокування відповідного законопроєкту в Конгресі.
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13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
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Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
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Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
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Тим часом Білий дім оприлюднив проєкт бюджету США на 2025 фіскальний рік, який розпочнеться у жовтні. За повідомленням Держдепартаменту, документ передбачає майже півмільярда доларів допомоги для України.
- Спікер Палати представників США Джонсон пообіцяв не зволікати з розглядом допомоги союзникам.