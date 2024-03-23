Соратниця Трампа ініціювала відставку спікера Палати представників США Майка Джонсона

Членкиня Палати представників США Марджорі Тейлор Грін, відома як соратниця експрезидента США Дональда Трампа, ініціювала відставку Майка Джонсона.

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що Грін подала клопотання про відставку Джонсона з посади спікера. Це той самий процедурний крок, який у жовтні 2023 року призвів до відставки попереднього спікера від республіканців Кевіна Маккарті.

Перед подачею Грін клопотання Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати, щоб запобігти шатдауну - призупиненню роботи уряду США.

Марджорі Тейлор Грін в ефірі подкасту Стіва Беннона звинуватила Джонсона в тому, що він зробив занадто багато поступок демократам і Байдену під час переговорів про фінансування уряду.

Наразі невідомо, чи знайдеться достатньо голосів, щоб відсторонити Джонсона. Деякі демократи заявляють, що підтримають Джонсона, якщо той буде укладати двопартійні угоди з Байденом щодо, зокрема, допомоги Україні.

Майк Джонсон поки відмовився розглядати схвалений Сенатом пакет підтримки України, але пообіцяв працювати над версією законопроєкту для Палати представників. Це має відбутись, коли Конгрес після канікул повернеться до Вашингтона в середині квітня.

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