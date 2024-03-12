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У проєкті бюджету США на 2025 фінансовий рік закладено 482 млн доларів для України

Загалом для протидії агресії Кремля адміністрація Байдена планує залучити 1,5 млрд доларів.

У проєкті бюджету США на 2025 фінансовий рік закладено 482 млн доларів для України
Фото: ОПУ

Білий дім оприлюднив проєкт бюджету Сполучених Штатів на 2025 фіскальний рік, який розпочнеться у жовтні. За повідомленням Держдепартаменту, документ передбачає майже півмільярда доларів допомоги для України.

Загальні витрати США на протидію російській агресії мають сягнути 1,5 млрд доларів, з яких 482 мільйона — це кошти для нашої країни.

Левова частка цієї суми, 250 млн, будуть використані для "економічного зростання, розвитку та підтримки реформ в Україні, забезпечення верховенства права та доброчесності виборів".

Серед інших цілей - фінансування безпеки, охорона здоров'я, розмінування тощо.

Держдеп підкреслює, що цей проєкт не скасовує, а лише доповнює безпекові витрати на Україну, які передбачені законопроєктом про виділення нашій державі 60 мільярдів доларів - тим, що поки не може отримати підтримку Палати представників Конгресу.

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