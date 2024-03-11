Російські окупанти обстріляли за день 11 громад Сумщини

Під час російських обстрілів на Сумщині пролунало 265 вибухів.

Сьогодні, 11 березня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 265 вибухів.

Зокрема, Білопільську громаду обстріляли ракетами з вертольоту, артилерією, мінометами та дроном.

Також артилерією, мінометами та дронами, а також РСЗВ росіяни атакували Юнаківську громаду.

Краснопільську громаду окупанти обстріляли з артилерії, мінометів та ракетами з авіації.

Миропільську громаду армія РФ обстріляла з мінометів та РСЗВ.

На Середино-Будську громаду росіяни скинули кулькові осколочні авіаційні бомби ШОАБ та обстріляли її з міномету.

Есманьську громаду куаційні війська обстріляли з мінометів, а Тростянецьку - ракетами.

Новослобідську, Шалигинську, Великописарівську та Зноб-Новгородську громади російські військові обстріляли з артилерії.