Бійці ССО знищили за допомогою HIMARS знищили новітній комплекс РЕБ "Палантин"

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На Запорізькому напрямку Сили спеціальних операцій Збройних сил України за допомогою реактивної системи залпового вогню Himars знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин".

Про це пресцентр ССО повідомив у Telegram.

Під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори розвідувальних БпАК 3-го окремого полку ССО виявили мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ "Палантин".

Комплекс вів радіоелектронну розвідку, придушував існуючі системи зв'язку Сил оборони на цьому напрямку.

Оператори ССО надали координати ворожої техніки ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження. Унаслідок вогневого ураження ворожу ціль знищено.