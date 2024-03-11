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Бійці ССО знищили за допомогою HIMARS знищили новітній комплекс РЕБ "Палантин"

Комплекс вів радіоелектронну розвідку, придушував існуючі системи зв'язку Сил оборони.

Бійці ССО знищили за допомогою HIMARS знищили новітній комплекс РЕБ "Палантин"
Фото: скріншот

На Запорізькому напрямку Сили спеціальних операцій Збройних сил України за допомогою реактивної системи залпового вогню Himars знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин".

Про це пресцентр ССО повідомив у Telegram.

Під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори розвідувальних БпАК 3-го окремого полку ССО виявили мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ "Палантин". 

Комплекс вів радіоелектронну розвідку, придушував існуючі системи зв'язку Сил оборони на цьому напрямку. 

Оператори ССО надали координати ворожої техніки ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження. Унаслідок вогневого ураження ворожу ціль знищено.

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